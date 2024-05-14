Mardin'de kaybolan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Gözaltına alınan kişi sayısı 5’e yükseldi.

22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş, yakınlarının yaptığı kayıp başvurusuna rağmen bulunamamıştı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, oğulları Mert Ataş (23) ve M.A. (20) ile sevgilisi Burhanettin Öztürk (46) ve Seydikemer’deki annesi D.K. (85) gözaltına alındı.

CİNAYET CANLI YAYINDA İTİRAF EDİLDİ

Emine Karabulut, İstanbul’da katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf etti. Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu ve cesedi yol kenarına attı" dedi. Bu itiraf üzerine Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Karabulut’un tarif ettiği yerde, taşlarla örtülü bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu belirlendi.

"BAŞINA SOPAYLA VURDU, İPLE BOĞDU"

Emine Karabulut’un ifadesine göre, Şaban Ataş ile 2 yıl önce boşanmış olmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı. Olay günü, Burhanettin Öztürk’ün kahvaltıya katılması sırasında, Şaban ile aralarında çıkan tartışma sonucu Öztürk, Şaban Ataş'ın başına sopayla vurdu ve iple boğarak öldürdü. Daha sonra cesedi oğullarıyla birlikte battaniyeye sarıp depoya kaldırdılar. Ceset, Burhanettin Öztürk’ün yardımıyla taşlık bir alana atıldı ve üzeri taşlarla örtüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinayetle suçlanan Burhanettin Öztürk, iddiaları kabul etmedi. Öztürk, sadece kahvaltıya katıldığını, sonrasında evden ayrıldığını ve cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.

GÖZALTINA ALINANLAR MUĞLA'YA GÖNDERİLDİ

Emine Karabulut’un büyük oğlu Mert Ataş, annesinin kendisini uyandırarak cinayeti haber verdiğini ve cesedi depoya kaldırdıklarını itiraf etti. Diğer oğlu M.A., cinayeti programda öğrendiğini ve olay günü odasında uyuduğunu söyledi. Seydikemer’de gözaltına alınan D.K.'nin sorgusu sürüyor. İstanbul’da gözaltına alınan 4 şüpheli Muğla’ya sevk edildi.