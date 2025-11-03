Trafik kazaları engellenemiyor. Mardin Akdoğan Mahallesi'nde bir otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kontrolden çıkarak birbirine girdi.

6 VATANDAŞ YARALANDI

Kazada, Halef H. (46), Abdulkadir Ç. (33), Şeyhmus Ç. (25), Hind Ç. (35), Cahit Ç. (10) ve Sacide Ç. (55) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.