Mardin'de kaza! Yaralılar var

Mardin'in Artuklu ilçesinde, bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybederek bankete çarpması sonucu dört kişi yaralandı. Gece vakti İstasyon bölgesinde gerçekleşen kaza, aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araç dururken, içinde bulunan dört kişi yaralandı.

Çevre sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle, kaza yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk yardım müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.