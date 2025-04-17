Mardin’de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar, düzenlenen bir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene kaymakam, belediye başkanı ve vatandaşlar katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Mardin'in Midyat ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar, askeri törenle toprağa verildi.

Evinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar için Şenköy Mahallesi'nde tören düzenlendi. Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şenköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra Dündar'ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

aw435006-01.jpg

aw435006-02.jpg

aw435006-03.jpg

aw435006-04.jpg

Son Haberler
HÜRJET rekor kırdı!
HÜRJET rekor kırdı!
Çalışma arkadaşınız yapay zeka olabilir
Çalışma arkadaşınız yapay zeka olabilir
Marmaris’te kaçak kazı operasyonu! 5 tutuklama
Marmaris’te kaçak kazı operasyonu! 5 tutuklama
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı
Bursaspor'da kombine satışı 23 bini geçti
Bursaspor'da kombine satışı 23 bini geçti