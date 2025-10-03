Mardin’de kimliği belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık bölgede bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı kırsal Düzce Mahallesi'nde dağlık alanda çobanlar yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.