Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle Valimiz Tuncay Akkoyun Beyefendinin tüm hemşehrilerimize selamları var. Kızılay Haftası tüm Mardinli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Ülkemizde ciddi kan ihtiyacı bulunuyor. Bu konuda insanlara katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere. Organizasyonda emeği geçen tüm Kızılay paydaşlarına, gönüllülerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Mardin İl Başkanı Abdülmelik Şahin ise etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Kızılay Haftası münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenledik, inşallah faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, iyiliğin nesilden nesle aktarıldığını vurgulayarak, "Bu iyiliği büyütmek için sahada olmak lazım. Nesiller değişse de Hilal’e adanmış kişiler değişmiyor. 157 yıldır bu iyilik devam ediyor. Bugün de Mardin’de ilk kez düzenlediğimiz bu etkinliklerle Kızılay Haftası’na dikkat çekeceğiz. Afet, sağlıklı beslenme ve kan bağışı Kızılay’ın vazgeçilmezidir. Bizler de burada hem okullara hem ana sınıflarına hem de herkese ulaşmaya çalışıp yeni nesilleri yetiştirmeye ve herkesi bu farkındalığı oluşturmaya çalışacağız" dedi.

Etkinlik kapsamında gönüllülere Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Programa, Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Türk Kızılay Mardin İl Başkanı Abdülmelik Şahin, Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ ve kurum temsilcileri katıldı.