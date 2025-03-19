Mardin’de korkunç kaza! Şoförün unutkanlığı pahalıya oldu: Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir hafriyat kamyon sürücüsü açık unuttuğu damper ile seyir halinde iken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ADC 117 plakalı hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi, KGYS direğine çarptı.

Kamyon devrilirken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Mardin’de korkunç kaza! Şoförün unutkanlığa pahalıya oldu: Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Mardin’de korkunç kaza! Şoförün unutkanlığa pahalıya oldu: Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Mardin’de korkunç kaza! Şoförün unutkanlığa pahalıya oldu: Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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