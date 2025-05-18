Eski sevgili dehşeti! Tartışma silahlı saldırıya dönüştü

Kütahya'da yaşanan olayda, İ.K. ile yaklaşık iki yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi S.A. sokakta karşılaştı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Aralarında çıkan küfürlü tartışmaya S.A.'nın kardeşi H.A. da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile S.A.'yı kalçasından, H.A.'yı ise karnından vurdu.

Saldırının ardından mahalledeki vatandaşlar olaya müdahale ederek, İ.K.'yı darp etti.

Yaralılar S.A., H.A. ve saldırgan İ.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.