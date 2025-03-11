Mardin'de korkutan kaza! Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA
Mardin'de korkutan kaza! Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mardin Kızıltepe'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin B. (25) adlı kadın ağır yaralandı.K

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin B. (25) adlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mizgin B.'nin kontrolünü yitirdiği 31 ASJ 912 plakalı motosiklet refüje çarptı. Motosikletten savrulan Mizgin B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mizgin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de korkutan kaza! Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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