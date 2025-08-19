Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan şiddetli kavga bir can kaybına yol açtı. Oto sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle esnaf iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede levyelerin kullanıldığı sert bir kavgaya dönüştü. Llevyeli kavgada başına darbe alan Hasan Temel hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle esnaf iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan Hasan Temel (69), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Temel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Temel, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Hasan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan, kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ellerindeki levyelerle kavga eden gruba polisin biber gazı sıkarak müdahale ettiği ve tarafları ayırdığı görülüyor.

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Mardin’de levyeli kavga can aldı! Esnaf çatışması ölümle sonuçlandı

Son Haberler
20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor
20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı