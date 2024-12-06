Mardin’de memur evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin’de memur evinde ölü bulundu

Mardin'de, ailesi ve arkadaşlarının haber alamadığı vergi dairesi memuru Eyüp Sabri Bilen (61), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Mardin Kızıltepe ilçesi merkez İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıltepe Vergi Dairesi'nde memur olan Eyüp Sabri Bilen'den haber alamayan ailesi ve mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bilen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Bilen'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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Bilen'in 38 yıldır Kızıltepe Vergi Dairesi'nde çalıştığı, eşi ve 4 çocuğunu ise memleketi Şanlıurfa'ya tatile gönderdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’de memur evinde ölü bulundu

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