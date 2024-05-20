Mardin'de menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Mardin'de menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Mardin’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfez bendine hızla çarpan otomobilin sürücüsü Azad Tün (46) yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisi, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada, Cizre’den Nusaybin istikametine seyir halinde ilerleyen Azad Tün’ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton menfez bendine çarptı. Yaşanan kazada sürücü Azad Tün ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

56606-3.jpg

Tün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tün’ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

56606.jpg

56606-1.jpg

56606-2.jpg

Son Haberler
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu Video
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli Yazarlar
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı Yazarlar
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı
Kanıksanan dev bir sorun Yazarlar
Kanıksanan dev bir sorun
Müşteri çekme sanatı Yazarlar
Müşteri çekme sanatı
Netanyahu tutuklanacak mı? Yazarlar
Netanyahu tutuklanacak mı?
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar Yazarlar
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar