Mardin'de menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisi, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada, Cizre’den Nusaybin istikametine seyir halinde ilerleyen Azad Tün’ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton menfez bendine çarptı. Yaşanan kazada sürücü Azad Tün ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tün’ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.