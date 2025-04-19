Mardin'de milyarlık buğday vurgunu iddiası: 9 tutuklama

Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor.

BÜYÜK VURGUN İDDİASIYLA OPERASYON

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden aldığı ve özel şirketlere ait lisanslı depolarda sakladığı 137 bin ton buğdayın illegal yollarla satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan ilk incelemelerde vurgunun yaklaşık 1 milyar TL olduğu iddia edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, 10 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DİĞER İLLERE DE SIÇRADI

Mardin'deki bu büyük vurgun iddiasının ardından Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları da konuyla ilgili ayrı soruşturmalar başlattı. Olayın detayları ve bağlantıları araştırılıyor.