Mardin'de milyarlık buğday vurgunu iddiası: 9 tutuklama

Kaynak: DHA
Mardin'de milyarlık buğday vurgunu iddiası: 9 tutuklama

Mardin'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarındaki yaklaşık 137 bin ton buğdayı usulsüzce sattıkları öne sürülen 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor.

BÜYÜK VURGUN İDDİASIYLA OPERASYON

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden aldığı ve özel şirketlere ait lisanslı depolarda sakladığı 137 bin ton buğdayın illegal yollarla satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan ilk incelemelerde vurgunun yaklaşık 1 milyar TL olduğu iddia edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, 10 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DİĞER İLLERE DE SIÇRADI

Mardin'deki bu büyük vurgun iddiasının ardından Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları da konuyla ilgili ayrı soruşturmalar başlattı. Olayın detayları ve bağlantıları araştırılıyor.

Son Haberler
Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de!
Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de!
Mardin'de milyarlık buğday vurgunu iddiası: 9 tutuklama
Mardin'de milyarlık buğday vurgunu iddiası: 9 tutuklama
Erzurum'da maç sonu gerginlik: Hakemler polis korumasında sahayı terk etti
Erzurum'da maç sonu gerginlik: Hakemler polis korumasında sahayı terk etti
Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı!
Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı!
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara zehir zemberek mesaj
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara zehir zemberek mesaj