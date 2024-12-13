Mardin’de minibüsün çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Hatice Taşpınar, minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşpınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen genç öğretmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu üzücü olay, meslektaşları ve öğrencileri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.