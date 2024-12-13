Mardin’de minibüsün çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Mardin’de minibüsün çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki genç öğretmen Hatice Taşpınar minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Hatice Taşpınar, minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşpınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen genç öğretmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu üzücü olay, meslektaşları ve öğrencileri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

aw349493-01.jpg

Son Haberler
MHP'li Saffet Sancaklı Semih Yalçın'ı çıldırtacak! Bu sözler kavgada söylenmez
MHP'li Saffet Sancaklı Semih Yalçın'ı çıldırtacak! Bu sözler kavgada söylenmez
Ava çıkan adam ormanlıkta ölü bulundu
Ava çıkan adam ormanlıkta ölü bulundu
Narin Güran'ın cinayetinde şok eden DNA belgesi ortaya çıktı! Arabada 3 kişinin daha izleri çıktı
Narin Güran'ın cinayetinde şok eden DNA belgesi ortaya çıktı! Arabada 3 kişinin daha izleri çıktı
Konyaspor Rizespor deplasmanına hazır
Konyaspor Rizespor deplasmanına hazır
Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi
Bigadiç’te öğrencilere afet eğitimi verildi