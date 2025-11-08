Mardin’in Artuklu ilçesinde, Öncel ve Amak aileleri arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu. Bölge kanaat önderlerinin de katıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde Sincar ve Amak aileleri arasında süren husumet, Artuklu Kervansarayı’nda düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ katıldı.

Sincar (Öncel) ve Amak aileleri arasında bir süredir devam eden husumet, yürütülen arabuluculuk çalışmaları neticesinde anlaşmayla sonuçlandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak ve Sabahattin Evrensel öncülüğünde arabulucuların girişimleriyle Artuklu Kervansarayı’nda düzenlenen barış yemeğinde bir araya gelen iki aile, karşılıklı iyi niyet beyanlarında bulunarak husumeti sonlandırdıklarını ilan etti.

Barış programına geniş katılım oldu

AK Parti ve DEM Partili belediye başkanlarının hazır bulunduğu buluşmaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, bölgenin kanaat önderleri, aşiretlerin ileri gelenleri ve STK temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar, toplumsal huzurun tesisi ve benzer anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Tarafların barış iradesini teyit ettiği yemeğin, bölgede sosyal barışın güçlenmesine katkı sunması temenni edilirken yemekten sonra, aile mensupları birbirlerini tebrik etti. Taraflar, bu tür anlaşmazlıkların büyümeden çözülmesi için sağduyu ve karşılıklı anlayış çağrısında bulundu.