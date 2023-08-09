Mardin'de ortalığı karıştıran silahlı kavga

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

KAYNAK: DHA
Mardin'de ortalığı karıştıran silahlı kavga

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kalaşnikof marka uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada S.T. (46), S.A. (22), İ.A. (22) ve E.T. (18) yaralandı.

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Silah sesleri çevrede endişe yaratırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yaralılardan S.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı incelemede 3 şüpheli gözaltına alındı.

Taraflar arasında gerginlik yaşanırken yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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