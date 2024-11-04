Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kuruköy Mahallesi'nde 01 ARG 591 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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