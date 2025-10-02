Mardin’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Olay, 21.30'da Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.