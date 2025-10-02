Mardin’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: DHA
Mardin’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Berivan Duman (32), hayatını kaybetti.

Olay, 21.30'da Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AKP'li vekil ve il başkanı trafik kazası geçirdi: Ölü ve yaralılar varAKP'li vekil ve il başkanı trafik kazası geçirdi: Ölü ve yaralılar var

Ekiplerin kontrolünde, Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Ahmet Ercan'dan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması!
Ahmet Ercan'dan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması!
Mardin’de otomobilin çarptığı yaya öldü
Mardin’de otomobilin çarptığı yaya öldü
Haise: Fenerbahçe teknik anlamda daha iyiydi
Haise: Fenerbahçe teknik anlamda daha iyiydi
Havada kriz var! Binlerce uçak seferi iptal edilebilir
Havada kriz var! Binlerce uçak seferi iptal edilebilir
İsmail Yüksek'ten Nice galibiyetine dikkat çeken yorum: 'En önemlisi...'
İsmail Yüksek'ten Nice galibiyetine dikkat çeken yorum: 'En önemlisi...'