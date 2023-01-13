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Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 21:24
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Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Alakuş Üçyol mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü bilinmeyen 47 ABJ 783 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan Uğur Özer (29), Mahsun Önder (31), Selçuk Ateş (39) ve Salih Uysal (34) yaralandı. Yaralılar Kızıltepe ve Nusaybin devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, bir süre ulaşıma kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. (DHA)

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