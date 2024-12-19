Mardin’de pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı var

Kaynak: İHA
Mardin’de pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AAJ 36 plakalı pikap ile 47 ACS 191 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada Z.G. (21), A.D. (26), T.Ö. (65) ve O.K. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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