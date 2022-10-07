Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi.
Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi.
Belirlenen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı. (AA)
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