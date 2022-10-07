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Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:13
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Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi
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Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi.

Belirlenen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı. (AA)

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