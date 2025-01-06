Mardin’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tırın yandığını gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı alanda güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.