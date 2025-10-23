Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KOM ekipleri 23 Ekim 2025 tarihinde Kızıltepe ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda;12 adet ruhsatsız tabanca,34 adet tabanca şarjörü,13 adet tabanca fişeği,1 adet uzun namlulu silah fişeği,Çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 Türk Lirası’na el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.