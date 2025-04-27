Mardin'de silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü

Mardin'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Elif Kanak odasında silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Ailesinin ihbarı üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif'i ambulansa alarak müdahalede bulundu.

ELİF KURTARILAMADI

Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

8'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif'in cansız bedeni otopsi için Mardin'e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.