Mardin'de silahlı kavga. 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Yenişehir Mahallesi'nde bir restoranın önünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti. (AA)