Mardin'de soğutma çalışmaları sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı



Konur ve Meşeli kırsal mahalleleri arasında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale ederken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken, Diyarbakır'dan gelen 2 jandarma yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Soğutma çalışmaları sırasında Meşeli Mahallesi'nde tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirtilerek, "Jandarma Hava Grup Komutanlığı envanterinde bulunan 1 Skorsky ve 1 Mi tipi helikopter, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, Mardin İl Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı TOMA araçları, Mazıdağı MARSU Şube Müdürlüğü , Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mazıdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mazıdağı İlçe Orman Şefliği tarafından etkin ve kapsamlı şekilde müdahale edildi. Yangına Müdahale eden tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları ve vatandaşlarımızın sağduyulu desteğiyle yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması ve çevreye verebileceği zararın önlenmesi amacıyla tüm imkânlar seferber edilmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, sahada görev yapan personelimize ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, bölgemize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.