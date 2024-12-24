Mardin'de sokak ortasında pompalı tüfeklerle dehşet saçtılar!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup, nedeni bilinmeyen bir şekilde aniden kavga etmeye başladılar. Kavgada birbirlerine silah ve pompalı tüfeklerle saldırdılar. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada Harun Ç. (42) ve Nazım E. (37) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan Harun Ç., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin'de sokak ortasında pompalı tüfeklerle dehşet saçtılar!

Mardin'de sokak ortasında pompalı tüfeklerle dehşet saçtılar!

Mardin'de sokak ortasında pompalı tüfeklerle dehşet saçtılar!

Mardin'de sokak ortasında pompalı tüfeklerle dehşet saçtılar!

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