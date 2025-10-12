Mardin’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından, 16 tarım kooperatifindeki üreticilere hibe edilen 30 biçerdöver için teslim töreni düzenlendi. Fuar alanında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin’in bereketli topraklarının önemine değinerek tarımsal üretimde modernleşmenin gerekliliğini vurguladı. Vali Akkoyun konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarım, insanlığın yerleşik hayata geçmesini mümkün kılarak üretimi üretim ise şehirleri, kültürlerin şekillenmesini ve medeniyetlerin doğuşunu sağlamıştır. Mardin’imiz, bereketli hilal olarak adlandırılan toprağın sabırla, gayretle, tevekkülle ve alın teriyle birleştiği, nice uygarlığın tarih boyunca tarımla filizlenip kök salmasını sağlayan Mezopotamya Ovası’nın kalbinde yer almaktadır. Bugün bizler, ecdadımızdan devraldığımız kadim emeğin mirasçıları olarak, toprağı ekip biçmenin yanında tarımın ana kaynağı olan toprağımızı koruyup geliştirmemiz, tarımsal üretimin verimliliğini artırıp çiftçimizin emeğini korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kadim mirasımızı modern teknolojilerle buluşturma adına üreticilerimize destek olmak amacıyla TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü IPARD II ve IPARD III Programları kapsamında çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bugün de 16 kooperatifimize 30 biçerdöver teslim ediyoruz. Böylece toplamda 24 tarımsal kalkınma kooperatifimize 44 biçerdöver desteği sağlanmıştır. Bu desteklerin en büyük etkisi, bölgemizde kooperatifleşme kültürünün gelişmesi olmuştur. Mardin’de kooperatiflerimiz sadece kendi üyelerine değil, çevre şehirlerdeki çiftçilere de biçerdöver kiralama hizmeti vererek ek gelir elde etmekte ve üretim sürecine katkı sağlamaktadır. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 150 vatandaşımıza yeni istihdam kapıları açılmıştır."

Vali Akkoyun, projelerin ekonomik olduğu kadar sosyal ve çevresel katkılarına da dikkat çekerek, "Devletimizin destekleriyle Mardinli üreticilerimiz, kırsal kalkınmada mekanizasyonun ve modern tarım yöntemlerinin bir arada geliştiği imkânlar elde ederek daha güçlü, bilinçli ve rekabetçi hale gelmektedir." ifadelerini kullandı. Bugün teslim edilen her biçerdöver, her bir çiftçimizin emeğini koruyacak, her bir kooperatifin gücünü artıracak, zamanı verime dönüştürecek ve üretimi hem artıracak hem hızlandıracaktır. Hasat süresini kısaltıp oluşabilecek riskleri en aza indirecek, çiftçimizin kazanmasını, hasadın erken tamamlanmasını ve ikinci ürün ekimlerinin daha erken yapılabilmesini sağlayacaktır. Böylece doğrudan verim artışına ve gelir yükselişine katkı sunacaktır. Bu desteklerle Mardin’imiz, bölgenin tarımda lider şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir’’ dedi.