Mardin'de taş, sopa ve demir çubuklu kavga. Kavga anı kamerada

Kavga anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, öğleden sonra gerçekleşti. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, hızla büyüyerek taşlı, sopalı ve demir çubuklu bir kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kavganın önüne geçilmeye çalışıldı ancak 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere götürülürken, kavga anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.