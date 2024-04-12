Mardin'de taş, sopa ve demir çubuklu kavga. Kavga anı kamerada

Kaynak: DHA
Mardin'de taş, sopa ve demir çubuklu kavga. Kavga anı kamerada
Mardin'de, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde otogar mevkisinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, öğleden sonra gerçekleşti. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, hızla büyüyerek taşlı, sopalı ve demir çubuklu bir kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kavganın önüne geçilmeye çalışıldı ancak 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere götürülürken, kavga anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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