Mardin’de taşlı sopalı esnaf kavgası

Kaynak: DHA
Mardin’de taşlı sopalı esnaf kavgası

Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada baba ve oğlu ve yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki esnafın arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Mardin Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde, öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada baba A.S. (43) ve oğlu D.S. (12) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nusaybin ilçesinde ise öğle saatlerinde, Nusaybin Sanayi Sitesi içerisindeki iki esnaf arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada S.A. (24), silahla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kavgalarla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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