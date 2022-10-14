﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ekonomik ömrünü doldurmuş elektrik iletim hatları, direk, kaçak kullanımın önüne geçmek için pano ve aydınlatmaları yenileme çalışmaları yapmak isteyen elektrik dağıtım şirketi, TEDAŞ ekiplerine bir grup taşlarla saldırdı.

Saldırıda 5 personel yaralanırken, ateşe verilen bir görev aracı kullanılamaz hale geldi. Ersoylu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çalışma yapmak isteyen ekipler, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grubun saldırısına uğradı. 5 çalışanın çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıdan sonra olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralanan çalışanlar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları biber gazı sıkarak dağıttı.

Olayın yaşandığı mahallede dağıtım şirketine ait araçlardan biri çalışmaları engellemek isteyen bir kişi tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi. Taşların isabet ettiği diğer 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Aracı ateşe veren şahıs ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mahallede elektrik şebekesi yenileme çalışmaları alınan güvenlik tedbirleri sonrasında devam etti.