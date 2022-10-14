14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  

Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde şebeke yenileme çalışmalarını yapmak isteyen elektrik dağıtım şirketi ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Köylülerin ateşe verdiği araç kullanılamaz hale geldi.  

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:26
Takip Et

Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  

Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
+
Aa
-

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ekonomik ömrünü doldurmuş elektrik iletim hatları, direk, kaçak kullanımın önüne geçmek için pano ve aydınlatmaları yenileme çalışmaları yapmak isteyen elektrik dağıtım şirketi, TEDAŞ ekiplerine bir grup taşlarla saldırdı.

Saldırıda 5 personel yaralanırken, ateşe verilen bir görev aracı kullanılamaz hale geldi. Ersoylu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çalışma yapmak isteyen ekipler, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grubun saldırısına uğradı. 5 çalışanın çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıdan sonra olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralanan çalışanlar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları biber gazı sıkarak dağıttı.

Olayın yaşandığı mahallede dağıtım şirketine ait araçlardan biri çalışmaları engellemek isteyen bir kişi tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi. Taşların isabet ettiği diğer 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Aracı ateşe veren şahıs ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mahallede elektrik şebekesi yenileme çalışmaları alınan güvenlik tedbirleri sonrasında devam etti.

                                        

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
5
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
6
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
﻿Mardin’de TEDAŞ ekiplerine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi  
﻿Çorum'da terör operasyonu: 1 tutuklama
﻿Çorum'da terör operasyonu: 1 tutuklama
﻿Çorum'da terör operasyonu: 1 tutuklama
﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
﻿Okan Buruk'tan flaş karar: 3 futbolcu Kayseri'de yok
﻿Tayvan’da sokak köpekleri sorununa dronlu çözüm
﻿Tayvan’da sokak köpekleri sorununa dronlu çözüm
﻿Tayvan’da sokak köpekleri sorununa dronlu çözüm
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.