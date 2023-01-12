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Mardin'de terör örgütü PYD/YPG'ye operasyon: 4 zanlı tutuklandı

Mardin'de, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:08
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Mardin'de terör örgütü PYD/YPG operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PYD/YPG'ye operasyon: 4 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinin Kızıltepe Terörle Mücadele Grup Amirliği koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı bulunan şahısların tespit edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucu örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında arama kaydı, ifade ve teşhis bulunan şahıslara yönelik Kızıltepe ilçesinde 10 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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