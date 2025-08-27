Mardin’de TIR ile otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var: Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi ile tır şoförü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar M.Ş. (40). M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U.(48), İ.T.,(40), S.C. (28), Ş.A. (52) M.Ç.,(65) ve ismi öğrenilemeyen tır şoförü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (65) kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.