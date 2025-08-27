Mardin’de TIR ile otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var: Ekipler seferber oldu

Kaynak: AA / İHA

Mardin Kızıltepe’de halk otobüsü ile tırın çarpıştı. Feci kazada otobüsün sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerin gönderildiği kazada 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi ile tır şoförü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar M.Ş. (40). M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U.(48), İ.T.,(40), S.C. (28), Ş.A. (52) M.Ç.,(65) ve ismi öğrenilemeyen tır şoförü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (65) kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw525432-01.jpg

aw525432-02.jpg

aw525432-03.jpg

Son Haberler
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi
Otelde hizmetler tamamen durdu!
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Balıkesir'de bir deprem daha! (27 Ağustos 2025)
Balıkesir'de bir deprem daha!