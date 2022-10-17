17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

 Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 21:31
Takip Et

 Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   

 Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
+
Aa
-

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinden Derik ilçesine doğru seyir halinde olan İhsan T. yönetimindeki 35 AVN 504 plakalı araç ile tali yoldan ana yola giriş yapan 34 CES 695 plakalı Mehmet A. idaresindeki araç Üçyol mevkiinde çarpıştı.  

Araçlarda bulunan İbrahim S., Mehmet A., Abdullah F., İsmail B., İsmail Ü., Mizgin T., İhsan T. ve eşi Elif T. yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak Derik Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
3
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
4
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
6
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
﻿ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
﻿ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
﻿Pakistan’da selzedeler yaşam mücadelesi veriyor   
﻿Pakistan’da selzedeler yaşam mücadelesi veriyor   
﻿Pakistan’da selzedeler yaşam mücadelesi veriyor   
﻿ Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
﻿ Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
﻿ Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
﻿Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
﻿Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
﻿Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.