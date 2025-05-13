Mardin’de tüfek faciası: Küçük çocuk ölümden döndü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde H.A. (14), oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli erkek çocuğunun oynadığı av tüfeği, kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.