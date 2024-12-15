Mardin'de tuhaf kaza! Tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi

Olayda yaralanan olmazken, araçtakiler inerek tır sürücüsüne saldırdı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Uluslararası İpekyolu kırsal Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Sol şeritte ilerleyen TIR'ın sürücüsü, arkasındaki otomobile yol vermek için sağa geçmeye çalıştı. Otomobil de sağ şeride girip, TIR'ı geçmeye çalıştı. O sırada TIR’ın önüne giren araç, bir süre yatay şekilde sürüklendi.

O anlar, başka bir sürücü tarafından telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralananın olmadığı kazanın ardından her 2 araçta hasar oluştu. Aktarılanlara göre otomobildekiler inip, sürücüyü darp etti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk yönlendirildi. TIR'ın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.