Mardin’de Ulu Cami’ye nefes aldıran yıkım

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkılmasına karar verildi. Çalışmalarda, yıkım kararı verilen Ulucami Mahallesi'nde 2 katı 50 yıllık betonarme yapı olan 4 katlı binada, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından, Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağı belirtildi.

'49 YAPI VE 192 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ, yıkım kararı verilen 240 yapıdan şu ana kadar 49 yapı ve 192 bağımsız bölümün yıkıldığını belirterek, "Bugün, Ulu Cami minarenin görüntüsünü engelleyen ve Mardin'den uzaktan çekilen bütün fotoğraflarda kötü görünen Ulu Cami Mahallesi, 418 ada 3 ve 2 no'lu parsellerde bulunan eklentilerin yıkımı için buradayız. Yıkıma başladık. Mevcut çıkacağımız yapı 2 katı tescilli bir kültür varlığı, sonradan üzerine 2 kat daha niteliksiz betonarme eklenti yapılmış. Biz bugün bu 3'üncü ve 4'üncü katın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 175 metrekare betonarme eklenti yıkılacak" dedi.

'YIKILACAK BİN YAPI DAHA VAR'

Kentte yıkılması gereken yaklaşık bin yapının daha olduğunu ifade eden Arpağ, "Mardin, açık hava müzesi olma yolunda, bu projeyle birlikte önemli bir şekilde ilerliyor. Açık hava müzesi söylemine uygun bir şekilde belediye, Kent Destekli Daire Başkanlığı olarak betonarme eklentilerin yıkılması projesi başta olmak üzere 1'inci Cadde'nin yayalaştırılması ve tarihi çarşıların canlandırılması, tarihi çeşmelerin ibadethanelerin restorasyonu sürecine hızlı bir şekilde başladık. Amacımız burada gerçekten bu şehrin kötü görünen betonarme eklentilerini yıkmaktır. Tahminimiz bu 240 tespitli yapının dışında takriben bin yapı daha var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyemizin destekleri ve katkılarıyla bu işi sürdürmeye kararlıyız. Özellikle Ulu Cami minaresi ve kubbesini engelleyen bu yapının son 2 katını temizliyoruz. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da tarihi çeşmeler olsun, ibadethanelerimiz olsun, tarihi çarşıların canlandırılması olsun, bu konuda Kent Destekli Daire Başkanlığımız hızlı bir şekilde çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.

'ANILARIMIZ YIKILSA DA ŞEHRİMİZ İÇİN DEĞER'

Binanın sahibi Ahmet Sincar ise yıkılacak binada çocukluğunun geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"50 yıla dayanan bir binaydı. Tarihi Mardin manzarası ve hemen yanı başında duran Ulu Cami'nin görüntüsünü bozduğu için belediyeyle görüştükten sonra yıkım işlemleri başlatıldı. Binanın yıkılmasına üzülsek de Mardin'in manzarasına yakışır bir görüntünün de çıkmasından dolayı mutluluğumuzu dile getiriyoruz. Aynı şekilde Mardin Kalesi daha güzel bir şekilde görünecek. Anılarımız yıkılsa da Mardin şehrimiz için değer."