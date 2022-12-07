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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:33
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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derik ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (AA)

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