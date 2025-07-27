Mardin’de yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi Tunç Caddesi Mısra Sokak’taki 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Nazlı Peymaner’den haber alamayan Almanya’daki erkek kardeşi, evi kontrol etmesi için komşularına haber verdi.

Komşuları, zili çalmalarına rağmen açılmayınca kapıyı zorlayarak açıp, içeri girdi. Eve giren komşuları, Peymaner’i yatak odasında hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Peymaner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Peymaner’in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Nazlı Peymaner’in bir süre önce Almanya’dan erkek kardeşiyle birlikte memleketi Nusaybin’e geldiği, kardeşinin Almanya’ya dönmesinin ardından evde yalnız kaldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.