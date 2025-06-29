Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kırsal İlkadım Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda büyük bir örtü yangını başladı. Öğleden sonra başlayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanı etkilediği tahmin edilen yangınla mücadele sürerken, bölgedeki rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Bölgede oluşan maddi hasarın 50 bin doları aşabileceği öngörülüyor.

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

Mardin’de yangın: Bütün ekipler seferber oldu

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