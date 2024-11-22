Mardin'de yol bakım ve onarım çalışmaları başladı

Merkez Artuklu ilçesinde yürütülen asfalt yama çalışmaları kapsamında, 13 Mart Mahallesi 5. Cadde Karanfil Sokak'ta yoğun bir mesai harcanıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, çalışmaların yapıldığı Karanfil Sokak'ta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, çalışmalar sırasında cadde üzerindeki esnafla da bir araya gelerek sohbet edip, belediyenin yol bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cadde esnafı, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımı kolaylaştırmak, yolları daha güvenli ve yüksek standartlara uygun hale getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yol kalitesini artırmaya yönelik bu gayretlerin, tüm mahallelerde devam edeceği bildirildi.