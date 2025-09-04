Mardin’de zincirleme kaza: 9 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mardin’de zincirleme kaza: 9 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Ofis Mahallesi mevkisinde 4 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Sarı Mikrofon sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı
Sarı Mikrofon sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı
Mahalle maçı taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Mahalle maçı taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Barış Yarkadaş disipline sevk edildi
Barış Yarkadaş disipline sevk edildi
Amasya'da otomobil bariyere daldı
Amasya'da otomobil bariyere daldı
Chelsea yeni transferi Buonanotte'nin hayallerini yıktı
Chelsea yeni transferi Buonanotte'nin hayallerini yıktı