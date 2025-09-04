Mardin’de zincirleme kaza: 9 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Ofis Mahallesi mevkisinde 4 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.