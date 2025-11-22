Kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AVU 649 plakalı TIR, plakası öğrenilemeyen başka bir TIR ve 47 ABS 099 plakalı cip, kavşak yakınında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan biri alev aldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen TIR'lardan birinin kavşakta diğer TIR ile cipe çarptığı, çarpışmanın ardından TIR'lardan birinin alev aldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.