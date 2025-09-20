Mardin'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Mardin'de otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Kaza, Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli ve Büyük Ayrık mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12) Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

