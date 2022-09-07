Mardin'de kaza: Zırhlı araç otomobile çarptı

Sanayi Mahallesi'nde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkiinde Artuklu istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan N.N.Ö. idaresindeki otomobil aynı istikamete doğru seyir halinde olan polis zırhlı araç ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada savrulan otomobilin takla attıktan sonra ters döndüğü aktarıldı.

Ters dönen araç durunca otomobil sürücüsü N.N.Ö. bulunduğu yerde sıkıştığı ve yaralandığı ifade edildi.

Kazada yaralanan kadın sürücü, yapılan müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Artuklu - Kızıltepe istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)