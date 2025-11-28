Kan donduran cinayet, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2'e çıktı.

KOMŞUDAN TÜYLER ÜRPERTEN İFADE

Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber'den Sinan Yılmaz'ın haberine göre tutuklanan komşu M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C. ifadesinde "Mehmet Kaya komşum ve arkadaşımdı. Tehdit aldığını söylediği için silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti." dedi.

AĞABEYDEN KORKUNÇ İDDİA

Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Kaya, kardeşi Mehmet Kaya ile iki gün önce telefonla görüştüğünü belirterek, “İş için sağlık raporu alacaktı. Aradığımda, 'Abi, sağlık raporu için hastanenin önündeyim' dedi. Bir yere iş başvurusu yapmıştı. Eşiyle birlikte ikisi de üniversite mezunu oldukları için KPSS'ye hazırlanıyorlardı ve sınava girmişlerdi."

Kaya, "Olay yerinde darp, ezik, çürük hiçbir iz yok. Boğuşma yok. Doğrudan kafaya sıkılan mermiler… Üç mermi, üç kişinin de başına tek kurşun. Otopsi raporları da bunu doğruluyor. Cenazelerini gördüm; vücutlarında boğuşma ya da darp izi yok"

"Tam olarak bilmiyoruz ama bir şeyler alındığı düşünülüyor çünkü ev dağınık halde bulunmuş. Ne alındığına dair bize net bilgi verilmiyor. Ortalıkta defineler ve benzeri söylentiler dolaşıyor ancak bunların hiçbirine itibar etmiyoruz. Büyük ihtimalle para ya da altın için yapılmış bir hırsızlık. Bir miktar birikimleri vardı" dedi.