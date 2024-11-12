Mardin'deki kazada 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin'deki kazada 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesindeki 2 büyükbaş öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi, uluslararası İpekyolu üzeri kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, ongole cinsi sığır taşıyan 63 E 1155 plakalı TIR, bariyerlere çarptı. Kazada, yola savrulan dorsedeki büyükbaşlardan 2'si öldü

Yaklaşık 30 hayvan da yolda ilerleyip, çevredeki tarlalar ile köy yakınlarına kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan hayvanlar ekiplerin de yardımıyla yakalanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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