Mardin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Mardin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu ile İlkadım mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu ile İlkadım mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevre mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale edilirken, havadan da helikopter desteği sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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