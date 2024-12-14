Mardin'deki trafik kazasında ilk yardımı Vali Tuncay Akkoyun yaptı

Mardin'in Derik ilçesinde, öğretmenleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un ilçedeki kamu yatırımlarını incelemek üzere geçişinden kısa bir süre önce meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 33 EE 772 plakalı otomobil ile 34 NG 2188 plakalı öğretmen servisi çarpıştı. Çarpışma sonucu, minibüs ve otomobildeki toplam 12 kişi yaralandı.

Kazayı gören Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, makam aracını hemen durdurarak olay yerine gidip yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulundu. Vali Akkoyun'un hızlı müdahalesiyle yaralıların sağlık ekipleri gelene kadar durumları kontrol altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Derik ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk etti.

Vali Akkoyun, kazazedelerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve tedavilerinin eksiksiz şekilde yapılması için talimat verdi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Akkoyun, kazazedelerle yakından ilgilenerek, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayla ilgili olarak Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.