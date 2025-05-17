Mardin’den hükümete ekonomik uyarı! Akar: "Emekli ve asgari ücretli perişan"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mardin’den hükümete ekonomik uyarı! Akar: "Emekli ve asgari ücretli perişan"

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, asgari ücretin %20 eridiğini, emeklilerin durumunun daha kötü olduğunu belirtti. Akar, Kiraların 12 bin TL’yi aştığını söyleyerek hükümete ara zam çağrısı yaptı

Süleyman Akar/ Mardin

2025 yılı için belirlenen 22.104 TL lik Asgari ücret daha ayın ilk 5 ayında artan fiyatlar karşısında yaklaşık %20 eridiğini belirten İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, " Piyasada bir denge ve denetim mekanizması maalesef gözükmüyor veya işlemiyor yada işletilmiyor insanlar geçim derdinden başka bir şey düşünemez oldu."

En düşük emekli maaş alanların halı asgari ücretlerin Halinden daha beter bir durumda olduğunu belirten Akar, "Türkiye'nin en ucuz ilçesinde dahi kiralar 12bin TL nın altında yok. İsrafa ve şatafat'a giden kaynaklar eyer'ki gerçek manada bir tasarruf tedbiri uygulansa ve taviz verilmeden uygulanırsa MERKEZİ Bütçe açık vermediği için hazine ic ve Dış kaynaklı kredi almayacak duruma gelecek ve Faizde ödemeyecek hale gelecektir." Akar İnsani yaşat ki devlet yaşasın diyerek sözlerini tamamladı.

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